Après le succès de Sonic Frontiers, toujours plus de jeux Sonic selon Yukio Sugino Après le succès de Sonic Frontiers, toujours plus de jeux Sonic selon Yukio Sugino

Yukio Sugino, le vice-président de SEGA Sammy, a tenu une interview dans la dernière édition du magazine Famitsu pour nous lâcher quelques petites infos, à commencer par le fait qu'avec 3,5 millions d'unités écoulées au dernier rapport et donc probablement davantage depuis, Sonic Frontiers n'est pas seulement un petit succès, c'est également un épisode dont les ventes sont supérieures aux attentes initialement émises par SEGA.



A partir de là, pas besoin d'être un fin devin pour s'attendre à l'annonce future d'une suite, et si Sugino assure que de nouveaux titres Sonic sont en développement ou en réflexion (étonnant !), la société envisage également d'autres « remakes/reboot » autour de cette franchise. Sonic Adventure ? La recette facile mais néanmoins pas applicable à toutes les licences selon le vice-président qui indique que le hérisson est un peu un cas à part dans leur catalogue (c'est la mascotte en même temps). On a en effet remarqué qu'une bonne partie des autres retours (House of the Dead, Panzer Dragoon, Cosmic Smash, Streets of Rage…) se sont fait par l'intermédiaire de team tiers, et on rappelle que des rumeurs sont en cours pour une résurrection de Jet Set Radio.



Enfin, toujours dans le cadre de cette interview et du phénomène rétro, Sugino va décevoir du monde en annihilant les espoirs d'une « SEGA Saturn Mini », dont le hardware très particulier accroît selon lui la difficulté de miniaturisation et le travail sur l'optimisation autour de la qualité d'émulation, et donc de fait le potentiel prix de vente.