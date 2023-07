Test Drive : un nouveau report en vue Test Drive : un nouveau report en vue

Annoncé courant 2020, Test Drive Unlimited : Solar Crown était pressenti pour 2021 avant d'apprendre qu'il arriverait en 2022, puis plus précisément fin 2022, puis reporté en 2023 et alors que nous avons dépassé la moitié de l'année sans avoir de nouvelles sur le sujet, voilà que la société Nacon indique dans ses documents fiscaux qu'un nouveau report se profile pour un lancement au premier semestre 2024.



Notons que l'on n'a toujours pas vu la moindre goutte de gameplay, et au rythme où vont les choses, on va finir par se demander si ce titre annoncé un an « avant » Forza Horizon 5 ne va pas finir par arriver « après » Forza Horizon 6.