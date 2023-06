Niantic (Pokémon GO) : derrière le ''tout va bien'', c'est plutôt licenciements, annulations et restructuration Niantic (Pokémon GO) : derrière le ''tout va bien'', c'est plutôt licenciements, annulations et restructuration

En début de printemps et en plein période de troubles et d'inflation, Niantic a eu la « formidable » idée d'augmenter le prix de certaines micro-transactions sur Pokémon Go pour l'un des objets les plus populaires (la possibilité de raid à distance) et surtout essentiels pour une partie de la communauté en dehors des villes ou par exemple en situation de handicap.



Une gronde des joueurs et un appel au boycott ont très vite eu un impact avec les pires revenus enregistrés en avril 2023 depuis février 2018, phénomène nié en bloc par Niantic qui affirmait que tout va bien dans le meilleur des mondes.



Sauf qu'en fait pas du tout : Kotaku a mis la main sur un e-mail interne lancé par le fondateur du studio John Hanke et il s'avère que les revenus de Pokémon GO en baisse depuis la fin de la pandémie ne permettent plus de soutenir aveuglément d'autres projets. Conséquence ? Fermeture de la branche de Los Angeles, 230 employés envoyés au chômage, mise à mort de NBA All-World et annulation du tout aussi RA Marvel : World of Heroes.



Niantic affirme toujours en interne prendre de plein fouet la concurrence en hausse sur le marché de la RA et souhaite de fait ressourcer pleinement ses équipes sur un nombre plus réduit de projets afin d'en améliorer la qualité. Sur ce sujet, Pokémon GO restera le produit phare avec des plans pour le maintenir « éternellement en vie ». On ne peut pas forcément en dire autant de Pikmin Bloom et Monster Hunter Now sur lesquels Niantic bataille encore pour maintenir la communauté et la rentabilité.