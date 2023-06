Asterix & Obelix : Baffez les Tous 2 annoncé Asterix & Obelix : Baffez les Tous 2 annoncé

Microids adopte son rythme usine à gaz et alors que la fin d'année verra des adaptations comme Les Schtroumpfs 2, Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon ainsi que Goldorak, l'éditeur nous annonce maintenant Astérix & Obélix : Baffez-Les Tous ! 2.



Un titre prévu pour novembre 2023 sur tous les supports, gardant sa formule beat'em all et en attendant de voir si l'animation a gagné en qualité, on nous promet déjà des boss plus enragés que le premier, et davantage de possibilités coté gameplay avec de nouveaux coups spéciaux pour tenter de combler l'un des précédents défauts.