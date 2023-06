Dead Island 2 : premier patch majeur et un mot sur les deux futures extensions

Se félicitant d'un succès critique presque inattendu (plus de 2 millions de ventes pour le moment), l'heure est pourd'aborder l'étape du suivi à commencer par une première grosse MAJ disponible intégrant ce qu'il faut de correctifs en plus de diverses améliorations, tout en ajoutant un menu cosplay pour personnaliser son héros. « Très utile » dans un FPS mais passons.Le plus important, c'est le Pass à 29,99€ qui regroupera deux grosses extensions avec la première signée en fin d'année où l'on fera face à une étrange secte fondé par un milliardaire, tandis que la seconde se fera attendre jusqu'au printemps 2024 pour nous faire découvrir le « Festival SOLA » et ses dérives.Pour retrouver l'intégralité du patch notes, c'est