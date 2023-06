[LEAK] PayDay 3 : la date de sortie [LEAK] PayDay 3 : la date de sortie

C'est dans le courant de l'été, donc bientôt, que PayDay 3 va enfin se dévoiler au monde, et il serait temps vu que la date de sortie est en vue, leakée à l'instant par l'insider « Aggiornamenti Lumia » qui n'en est pas à son premier coup après plusieurs fouilles dans les BDD des différentes stores (Lords of the Fallen dernièrement) : ce serait pour le 21 septembre prochain.



Le jeu de tous les espoirs pour Starbreeze qui a failli mettre la clé sous la porte avant la méga-réorganisation le forçant à s'attarder sur le plus important, tout en misant tous ses œufs dans le précité. Bonne chance à eux.