Pour son premier AAA à venir, Netflix s'offre le directeur artistique de God of War

Il n'y a pas que NetEase qui commence à absorber de gros talents du milieu. Netflix compte aussi s'implémenter plus concrètement dans l'espace JV, dans le sens en dehors du petit jeu mobile, et c'est ainsi que l'on apprend que Raf Grassetti, le directeur artistique de la franchise God of War depuis le soft-reboot de 2018, vient de quitter Sony Santa Monica pour rejoindre le studio principal de Netflix bossant sur une nouvelle licence AAA.



Outre les employés moins connus, la boîte a désormais 4 têtes d'affiche :



- Raf Grassetti (directeur artistique de God of War)

- Chacko Sonny (producteur exécutif de Overwatch)

- Joseph Staten (vétéran de la franchise Halo)

- Jerry Edsall (programmeur principal de Gears 5)



Après, il ne faut pas être trop pressé pour en voir la couleur.