Samba de Amigo date son retour sur Switch

Le retour d'une des licences musicales de SEGA se fera bien pour cet été, et c'est précisément le 29 août que sortira, exclusivité Switch au prix de 39,99€ avec version boîte, mais également une édition Digitale Deluxe à 49,99€ ajoutant les choses suivantes :- Un pack de musiques Sonic.- Un pack de musiques SEGA.- Divers costumes.Le jeu de base proposera déjà 40 morceaux, des défis et mini-jeux et bien entendu du online, avec des sessions jouables jusqu'à 8 sans oublier les habituels classements.