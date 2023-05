Cinéma : Super Mario Bros termine tranquillement sa route à 1,25 milliard de dollars Cinéma : Super Mario Bros termine tranquillement sa route à 1,25 milliard de dollars

Même s'il reste quelques semaines d'exploitation pour le film Super Mario Bros en fonction des pays, le simple fait qu'il soit désormais accessible en VOD limite grandement ses perspectives d'un ultime chant du cygne dans les salles, et le bilan peut désormais être fait selon les données recueillies par The Hollywood Reporter :



- 3e plus gros succès de l'histoire dans le domaine de l'animation

- 21e plus gros succès de l'histoire du cinéma, tous films confondus



« Pas mal » pour le premier véritable jet de Nintendo, et un avenir déjà sur la table voire éventuellement déjà en chantier, car si une véritable suite tient du secret de polichinelle, Shigeru Miyamoto a déjà assuré sur le plombier italien ne sera pas la seule adaptation de leur précieux catalogue à filer jusqu'au cinéma.





TOP 10 des plus gros succès de l'animation :



1) La Reine des Neiges 2 : 1,45 milliard de dollars

2) La Reine des Neiges : 1,28 milliard

3) Super Mario Bros : 1,25 milliard

4) Les Indestructibles 2 : 1,24 milliard

5) Les Minions : 1,15 milliard

6) Toy Story 4 : 1,07 milliard

7) Toy Story 3 : 1,06 milliard

8) Moi Moche et Méchant 3 : 1,032 milliard

9) Le Monde de Dory : 1,025 milliard

10) Zootopie : 1,002 milliard



Notez enfin que Super Mario Bros reste encore actuellement le plus gros succès de 2023, même devant Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, nouveau représentant de l'actuelle série noire de Marvel (il fait moins bien que les 2 premiers).