Microids lancera de nouveaux titres pour les Schtroumpfs ainsi que Astérix & Obélix en fin d'année

Il y a des chances que Microids soit satisfait des résultats de sa précédente aventure des, en tout cas suffisamment pour en préparer une suite toujours chez Osome Studios qui nous offrira de nouveaux décors, de nouveaux personnages jouables, un mode coopération, un nouvel outil aussi utile dans l'exploration que les combats, et la présence surprenante de Gargamel en allié. Ce dernier point étant justifié scénaristiquement par l'arrivée d'un nouveau méchant.Prévu pour la fin d'année sur tous les supports, même d'ancienne génération, cette nouvelle adaptation n'est pas la seule tout juste annoncé par l'éditeur : préparez-vous au retour d', mais sous la forme d'un card-game dont on n'aura rien pour le moment hormis un logo et l'objectif d'un lancement pour septembre 2023 aussi bien sur « PC que consoles ».