Allié des PlayStation Studios, Deviation Games frappé par une grosse vague de licenciements

Sony a soutenu le premier projet de Haven Studio avant de les racheter. Sony a soutenu le premier projet de Firewalk avant de les racheter. Sony a soutenu le premier projet de Deviation Games et… cette fois, tout ne s'est pas passé comme prévu.Aucun rachat en vue pour cette boîte fondé par des anciens de Treyarch, bossant pour un AAA « exclusif » à la PlayStation 5 (éventuellement aussi sur PC, comme d'habitude), mais plutôt une situation qui semble se dégrader avec 90 employés licenciés suite à « une situation difficile » sans que l'on ait plus de détails.Le projet continue, mais on ignore désormais combien sont encore sur le chantier : il y a quasiment 2 ans jour pour jour, Deviation Games comptait un peu plus de 100 têtes (mais elle a pu recruter depuis).