Biomutant aura bien une version Switch Biomutant aura bien une version Switch

Ce qui n'était qu'une rumeur en fin d'année dernière vient de se concrétiser officiellement, avec le communiqué de THQ Nordic stipulant qu'une version Switch de Biomutant arrivera le 30 novembre prochain.



Pas de vidéo pour le moment, et on se contentera juste de rappeler que malgré ses nombreux défauts, particulièrement dans la narration absente et le manque de challenge, le titre signé Experiment 101 a trouvé son public : rentabilisé en seulement une semaine, et 1 million de ventes en 3 mois.