Justice : Epic a finalement perdu contre Apple... mais pourra faire ce qu'il exigeait au départ Justice : Epic a finalement perdu contre Apple... mais pourra faire ce qu'il exigeait au départ

Nous avions suivi avec attention la bataille judiciaire opposant Epic Games à Apple, le premier ayant attaqué le second pour pratique anti-concurrentielle, plus exactement l'interdiction de placer son propre store pour contourner la taxe de 30 % imposée pour tous les achats et micro-transactions sur l'AppStore.



A l'époque, Epic mettait en avant l'injustice de cette taxe, arguant que contrairement aux constructeurs de consoles qui font forcément l'essentiel de leur beurre sur la vente des jeux et les royalties, les arguments d'un smartphone viennent de l'aspect ordinateur de poche (et accessoirement téléphone) et non du domaine software. Epic a d'ailleurs tenté de placer un store annexe, conduisant au ban de Fortnite sur tous les appareils iOS le temps que l'affaire soit réglée devant les tribunaux.



Et pour ceux qui souhaitent connaître la conclusion de tout cela, la justice US a statué contre Epic sur 9 des 10 chefs d'accusation en 2021, poussant l'éditeur a faire appel… pour rien puisque la Cour d'Appel vient tout juste de valider la décision du juge de première instance en expliquant que si effectivement, toute cette affaire peut porter à des débats légitimes, les tribunaux sont là pour faire valoir la loi et en l'occurrence, les conditions d'utilisation portées par Apple ont toujours été claires. Voilà.



Un final très ironique : Epic a donc perdu… et pourra prochainement remettre Fortnite sur l'AppStore avec comme il le souhaitait son propre store maison sans taxe (en tout cas à partir de 2024), tout simplement parce que entre temps, la loi européenne sur le marchés numériques (DMA) a exigé aux deux constructeurs d'ouvrir leurs stores jusque là fermés aux marchés concurrentiels. Tout ça pour ça.