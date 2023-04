Epic Games rachète Aquiris (Horizon Chase) pour renforcer ses expériences Fortnite

Connu pour de petits titres sympathiques comme, les brésiliens d'Aquiris ne sont désormais plus indépendants : Epic Games vient d'en annoncer le rachat afin de fonder « Epic Games Brasil », nouveau pôle qui permettra de recruter de nouveaux talents sur ce territoire émergent.De quoi attendre du budget pour le studio ? Oui et non car apprenez de suite que le but du rachat est de faire travailler l'équipe suren vue de nouvelles expériences toujours plus riches pour ce titre devenant de plus en plus un gigantesque hub, encore plus depuis la mise en place du système UEFN permettant à quiconque de créer (via le PC) modes, cartes, personnages, véritable petits jeux sous Unreal Engine 5 afin de les implémenter dans les menus. Un peu façonet, les grands précurseurs de ce phénomène en vogue.Pour rappel, Epic Games avait racheté Harmonix en 2021 pour les mêmes raisons, sans que l'on sache depuis si c'est vraiment eux qui furent impliqués dans les divers events musicaux.