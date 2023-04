Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft nous dévoile les jeux à venir dans le Game Pass pour les deux semaines à venir, et l'on commence de suite avec l'Episode 2 deen Day One sur le service (20 avril, PC, Xbox, xCloud) simultanément avec la version Xbox One de(déjà dispo en Game Pass PC et Xbox Series).Le lendemain, le 21 avril donc, les apprentis fermiers pourront découvrir(PC, Xbox Series, xCloud), tandis que seuls les PCistes auront droit au RPG. Le mois se terminera le 27 avril avec(PC, Xbox, xCloud) et(PC, Xbox), ce dernier Day One dans le service.Et comme nous le savons tous, le premier représentant du Game Pass en mai (le 2) sera évidemment(PC, Xbox Series, xCloud).Ils quittent le service le 30 avril :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)