Joseph Staten pose ses valises... chez Netflix

Il y a quelques semaines, 343 Industries confirmait le départ du vétéran Joseph Staten suite à l'échec de Halo Infinite et la restructuration du studio. On se demandait où allait atterrir l'ancienne star de Bungie et ce sera… chez Netflix Games. Zéro vanne.



L'homme affirme être directeur créatif sur un « tout nouveau jeu multi-supports », avec suffisamment de thune pour le qualifier de AAA, le tout sous une nouvelle licence. A voir donc (et d'ici combien d'années ?) mais une nouvelle preuve des intentions sérieuses de Netflix pour s'implémenter sur le marché.