Le Time Magazine place Hidetaka Miyazaki parmi les 100 personnalités les plus influentes du moment

Comme pour rebondir sur le fait que le Main Theme deest la première musique JV à intégrer le National Recording Registry US, une autre bonne nouvelle vient d'arriver concernant la reconnaissance du JV au-delà de sa propre sphère : Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, fait partie de la fameuse liste du Time Magazine sur les 100 personnes les plus influentes de la planète sur les 12 derniers mois.Pour info, c'est seulement la deuxième fois qu'une personnalité du jeu vidéo intègre cette liste, après Shigeru Miyamoto en 2007, en pleine tempête Wii & DS.La raison, poussée par Neil Druckmann (c'est lui-même qui a voté pour Miyazaki), vous la connaissez évidemment, c'est le caset ses plus de 20 millions de ventes en moins d'un an (performance des plus incroyables pour un jeu essentiellement solo), et comme dit le terme, « l'influence » du studio sur le média tant le « Souls-like » s'est peu à peu démocratisé de part et d'autres depuis la fin de la génération PS360.(de Neil Druckmann)Et si ça vous intéresse, parmi les autres représentants « influents » du Time, nous avonsJoe Biden, Elon Musk, Lionel Messi, Pedro Pascal, Kylian Mbappé ou encore Beyoncé.