Cinéma : des dates de sortie pour les films Minecraft et Five Nights at Freddy's Cinéma : des dates de sortie pour les films Minecraft et Five Nights at Freddy's

Petit point cinéma en cette période de toute façon bien triste en actualité, avec pour commencer le fait que l'adaptation de Five Nights at Freddy's sortira le 27 octobre 2023 aussi bien au cinéma que sur la plate-forme VOD Peacock pour les pays concernés. Un début d'habitude pour Universal Pictures qui avait déjà fait de même avec les deux derniers films Halloween.



Bien plus éloigné, le film Live Minecraft vient de voir sa date de sortie reportée de 2024 à 2025, précisément le 4 avril, avec pour rappel Jason Momoa dans le rôle principal. Un homme effectivement plutôt carré.



Pendant ce temps, on attend les premiers retours d'audience d'un certain Super Mario Bros.