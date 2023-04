[LEAK] Un début de scénario et d'infos pour Avatar : Frontiers of Pandora

Leaké à l'instar du premier visuel, puis repris par Insider Gaming, le synopsis devous est donc partagé de bon matin : le scénario sera centré sur un enfant Na'vi enlevé par la RDA et spécialement entraîné par les militaires pour aider à la conquête de Pandora. Bien évidemment, car il était hors de question de jouer éternellement les bad guys face aux aliens écologistes, le héros (ou l'héroïne) finira par partir en quête de ses racines au fil de la progression.Hormis cela, et dans la grande tradition Ubisoft :- FPS en monde ouvert dans la frontière Ouest de Pandora- Personnalisation poussée- Gain d'équipement et de compétences avec plusieurs styles de jeu- Possibilité d'utiliser les armes Na'vi traditionnelles et le style militaire (fusil d'assaut, fusil à pompe..)- Banshee personnel pour vous envoler quand vous le souhaiter dans les cieuxSauf nouveau report,sortira « quelque part entre avril 2023 et mars 2024 », sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (ah, et aussi sur Amazon Luna).