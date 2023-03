PS Plus Essential : les jeux du mois d'avril PS Plus Essential : les jeux du mois d'avril

Comme le veut la routine en vogue depuis plus d'un an, la gamme de jeux PS Plus du mois à venir a été leaker par l'insider habituel, et nous avons donc comme prévu Meet Your Maker en Day One, une expérience vous invitant à construire des forteresses pour vous protéger face aux venues d'autres joueurs… pendant que vous même ou votre groupe iraient piller celles des autres.



Seront également présent Sackboy : A Big Adventure qui continue de chercher son public, et le sympathique action-RPG Tails of Iron.