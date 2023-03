Alone in the Dark : des nouvelles cette semaine

Cette semaine, de jeudi à dimanche, se tiendra la PAX East de Boston et THQ Nordic fait part de sa présence aussi bien pour ceux sur place que pour ceux qui veulent avoir des nouvelles concrètes des jeux cités juste après, surtout que tous sera jouables :- Un jeu de train, encore non annoncéLe premier intéressera le plus grand nombre ici, rien que par la curiosité de retrouver le remake d'un titre qui a marqué l'histoire, et dont on attend des infos depuis l'été dernier.