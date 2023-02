[LEAK] Dragon Age Dreadwolf : une goutte de gameplay Alpha et nouvelles informations

vient de passer une nouvelle étape dans sa communication, pas celle de la première présentation officielle, mais celle où les leaks sérieux commencent à tomber, et après les propos hier d'une probable sortie en 2024 et diverses informations, voici un nouveau jet accompagné d'un bout de gameplayA noter que la séquence est tirée d'une version Alpha avec tous les couacs techniques que ça implique, mais suffisant pour avoir une première idée concrète des nouvelles intentions de Bioware.- Comme vous pouvez le voir dans la courte vidéo, les combats passent bien en total temps réel contrairement au premier et troisième épisode.- Comme indiqué dans les rumeurs, les autres membres de l'équipe ne peuvent pas être directement joués, mais on peut au moins exécuter leurs capacités spéciales.- La capacité de saut est conservée (tirée de Inquisition).- Même si le HUD semble similaire à Inquisition, ne pas oublier que c'est une alpha et que tout a peut-être déjà été modifié.- Nous aurons toujours un système de race et de classe pour la création du personnage. Ici, on elfe chevalier.