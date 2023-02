Turtle Rock fait le choix d'abandonner Back 4 Blood pour un nouveau projet

Certes imparfait mais néanmoins plus proche de ce que l'on attendait de Turtle Rock (genre davantage qu'unquoi),aura eu sa petite carrière mais a surtout fait son temps aux yeux des développeurs : après 18 mois de suivi incluant 3 extensions, la fin de carrière est annoncée et le titre n'accueillera plus de contenu.En cause, tout simplement la structure même du studio, avec un faible nombre de développeurs qui n'ont pas les ressources nécessaires pour à la fois faire perdurer davantage un jeu tout en travaillant en parallèle sur du neuf. Un choix a donc été fait, et Turtle Rock nous invite à patienter jusqu'à l'annonce de leur nouveau gros projet.Les serveurs resteront bien entendu ouverts et pour les retardataires, notez que le titre est toujours disponible dans le Game Pass et le PS Plus Extra & Premium.