Allemagne : les 20 meilleures sorties de 2022 Allemagne : les 20 meilleures sorties de 2022

C'est au tour de l'Allemagne de faire son bilan 2022 avec un trio de tête « logique » quand on regarde les autres pays et tout de même quelques points très notables à souligner :



(Attention : le classement ne met en avant QUE les jeux sortis en 2022, donc inutile de chercher par exemple un Mario Kart 8 Deluxe ou un Minecraft. Notez également que les jeux imposés en pack ne sont pas compatibilisés.)



- Nintendo place 7 jeux dans le top 20 alors que c'est le seul éditeur à ne pas livrer ses chiffres numériques, pourtant de plus en plus importants.

- Sony place lui 3 jeux, où l'on remarquera que Gran Turismo 7 fait mieux que Horizon Forbidden West. On ne jettera pas la pierre à God of War Ragnarok vu son faible nombre de semaines sur le marché.

- L'Allemagne est un des seuls pays où Need for Speed Unbound parvient à s'afficher alors qu'il n'est sorti qu'en décembre.



1. FIFA 23

2. Légendes Pokémon : Arceus

3. Elden Ring

4. COD Modern Warfare II

5. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

6. Gran Turismo 7

7. Nintendo Switch Sports

8. Horizon Forbidden West

9. Kirby et Le Monde Oublié

10. God of War Ragnarok



11. Pokémon Violet

12. F1 22

13. Pokémon Ecarlate

14. Splatoon 3

15. WWE 2K22

16. Need for Speed Unbound

17. NBA 2K23

18. Tiny Tina's Wonderlands

19. Mario Strikers : Battle League Football

20. The Quarry