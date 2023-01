[Rumeur] Le prochain The Crew veut entrer en concurrence avec Forza Horizon [Rumeur] Le prochain The Crew veut entrer en concurrence avec Forza Horizon

En voilà un encore au stade de rumeur qui n'aurait toujours pas été annulé par Ubisoft : selon les sources de Tom Henderson, le chantier du nouveau The Crew (nom de code Project Orland) serait toujours en cours avec objectif d'un lancement durant la prochaine année fiscale.



Ce nouvel épisode, de base un simple DLC de The Crew 2 avant de prendre une toute autre ampleur, se déroulerait sur une île hawaïenne et viserait à concurrencer la franchise Forza Horizon.



Toujours selon les mêmes sources, le programme « Avril 2023 à Mars 2024 » chez Ubisoft serait tel :



- The Division Heartland (F2P sur PC et consoles)

- Avatar : Frontiers of Pandora (PC et consoles)

- xDefiant (Arena Battle F2P, PC et consoles)

- Assassin's Creed Mirage (PC et consoles)

- Skull & Bones (PC et consoles)

- Nouveau The Crew (supports non spécifiés)



- Assassin's Creed Nexus (VR, Oculus 2)

- The Division Resurgence (mobile)

- Rainbow 6 Mobile (mobile)

- Assassin's Creed Codename Jade (mobile)