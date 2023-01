Bloomberg : le casque AR&VR d'Apple sortirait enfin cette année (et à un certain prix) Bloomberg : le casque AR&VR d'Apple sortirait enfin cette année (et à un certain prix)

Après 7 ans de développement et plus de 3 ans de retard, le casque AR/VR signé Apple devrait enfin arriver sur le marché à en croire les sources de Bloomberg, ces dernières ajoutant que la présentation aura lieu dans le courant du printemps, avant sa conférence annuelle de juin (dédiée aux développeurs).



Toujours selon les mêmes ninjas, le casque se nommera « Reality Pro » et son système d'exploitation « xrOS », incluant un service vidéo 3D et de nombreuses fonctionnalités type « Metaverse », d'une dizaine de caméras intégrées (!) et d'un écran VR à la plus haute résolution jamais produit jusqu'à présent.



C'est beau, mais ça a un prix, entre 2000 et 3000$, même si cette somme ne surprend même plus quand on connaît le tarif d'un iPhone 14 Pro Max embarquant 1To de stockage (plus de 2000 balles).