Cinéma : Tim Miller (Deadpool) en renfort pour la fin du tournage de Borderlands

Censé sortir l'année dernière, l'adaptation cinématographique dea pris un retard tel que nous n'avons même pas pu récupéré le moindre teaser et encore moins une bande-annonce, juste le « visuel à silhouettes » ci-dessous.Mais les choses prennent formes à en croire les retours des renseignés de Deadline, expliquant que le tournage est bien terminé, avec seulement un couac de dernière minute puisque le réalisateur Eli Roth a dû quitter le chantier les deux dernières semaines pour un nouveau projet, laissant la phase de reshoots à Tim Miller, bien connu pour ses travaux surPlus qu'à patienter pour obtenir un premier aperçu de cette adaptation mettant en scène Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Rolan), Ariana Greeblatt (Tiny Tina), Jamie Lee Curtis (Tannis) et Jack Black (Claptrap), le tout sous un scénario spécialement écrit par Craig Mazin (The Last of Us, Chernobyl).