En attendant Factions et la série HBO, la franchise The Last of Us passe les 37 millions

La série The Last of Us vient de dépasser le cap des 37 millions de ventes comme vient de l'affirmer Naughty Dog dans son communiqué spécial nouvel an, dont on rappelle 20 millions d'unités rien que pour l'original (PS3 puis PS4), le reste se repartissant essentiellement dans The Last of Us II et le remake PS5 du premier.



2023 restera une année importante pour la franchise qui fêtera en juin ses 10 ans, avec tout d'abord le lancement dans une dizaine de jours de la série TV sur HBO Max qui pourrait attirer un nouveau public vers les jeux, la sortie en mars de The Last of Us : Part 1 sur PC, sans oublier la présentation prochaine de Factions, dont voici en attendant un nouveau concept-art.