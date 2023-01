Pour 2023, Konami promet avoir plusieurs chantiers en cours pour faire un ''bond en avant'' Pour 2023, Konami promet avoir plusieurs chantiers en cours pour faire un ''bond en avant''

Dans le cadre de ses vœux annuels, Konami déclare avoir de nombreux projets en chantier qui n'ont pas encore été annoncé, ajoutant que dans le lot, nous retrouverons plusieurs franchises connues, laissant les fans espérer le retour de monuments comme Metal Gear, Castlevania ou Suikoden pour les plus utopistes, là où ceux qui feront preuve d'un peu plus de pessimisme penseront directement à eFootball, eBaseball, Bomberman et Momotaro Densetsu.



On garde espoir, sans savoir si en soulignant que nous entrons dans « l'année du Lapin », l'éditeur tease quelque chose ou sa simple envie de « faire un bond en avant » pour briller à nouveau sur la scène internationale.