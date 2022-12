Affaire Fortnite : la FTC fait cracher un demi-milliard de dollars à Epic Games Affaire Fortnite : la FTC fait cracher un demi-milliard de dollars à Epic Games

Voilà que l'on reparle de la FTC mais sans rapport aucun avec la tentative d'acquisition en cours d'Activision Blizzard par Microsoft : le puissant organisme américain vient faire savoir que Epic Games s'est résolu à payer la coquette somme de 520 millions de dollars pour mettre fin à une double-plainte qui pesait sur ses épaules.



La première est en lien avec la loi de protection sur la vie privée des enfants, où fut avéré que Epic Games collectait les données des joueurs de moins de 13 ans sur Fortnite, ce qui est interdit sans un consentement vérifiable des parents. La deuxième, toujours sur le même jeu, c'est 245 millions de dollars de remboursement aux consommateurs face à une plainte collective, affaire datant de l'époque où il était très facile pour un enfant de dépenser un pognon fou (parfois involontairement), pour qu'ensuite les parents soient obligés de se lancer dans un chemin de croix pour récupérer leur argent.



On notera que depuis, ce dernier point fait beaucoup moins polémique entre les double-vérifications empêchant aux petits malins de nous la faire à l'envers, le fait qu'il ne faut plus appuyer sur un bouton mais le maintenir pour effectuer un achat (ça évite les « accidents ») sans oublier la possibilité de se faire rembourser un achat (mais seulement 3 par an).