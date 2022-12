Bungie : vers un retour au genre TPS ?

Plus de 20 ans que Bungie nous fait bouffer du FPS et l'heure semble être à du potentiel renouveau, la boîte aujourd'hui entre les mains de Sony ayant posté une nouvelle offre d'emploi (responsable ingénieur gameplay) à l'intitulé des plus éloquents :Une sorte de retour aux sources, ceux qui ont un minimum de culture se souvenant que le premierétait de base un TPS comme l'atteste, mais reste néanmoins à connaître l'exacte nature de ce nouveau projet. L'offre indique en effet que ce serait un petit plus d'avoir des connaissances dans le mobile, donc on peut aussi bien aller dans un titre spécialement conçu pour ce secteur, ou alors une nouvelle licence TPS qui toucherait tous les supports, PC et consoles inclus.