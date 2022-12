My Hero One's Justice a tout de même atteint 2,5 millions de ventes (2 épisodes)

Nous ne sommes pas dans la même prestance commerciale que du DBZ ou Naruto, pas même One Piece d'ailleurs, maisparvient à faire rentrer des sous chez Bandai Namco avec, on nous annonce, 2,5 millions de ventes en cumulant les deux épisodes « One's Justice », sur environ 4 ans donc.Pas de nouveau projet sur PC/consoles, pour le moment en tout cas, le seul point notable étant l'arrivée de plusieurs personnages dans la boutiquele 16 décembre.