PowerWash Simulator fera attendre les joueurs PlayStation et Switch jusqu'en 2023 (avec du contenu neuf)

Les larmes vont couler chez les joueurs PlayStation et Switch, c'est certain, et c'est le cœur serré que votre serviteur fait passer l'information : l'incroyablene sortira pas cette année sur les supports précités, le développeur réclamant un peu plus de temps et n'annoncera la date de sortie que début 2023, parallèlement à la mise en ligne d'une nouvelle feuille de route coté contenu.Plus sérieusement, c'est étrangement prenant aussi bien sur PC que Xbox (et dans le Game Pass).