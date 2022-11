PlayStation Productions : lancement du tournage du film Gran Turismo

Aprèset sans même compter les séries TV, la seconde adaptation cinéma de PlayStation Productions seradont le lancement tombera le 11 août 2023, et dont on nous signale le coup d'envoi du tournage en Hongrie.Une licence que l'on n'attendait pas forcément dans les salles obscures vu le genre, mais il y aura un scénario, celle de l'histoire vraie de Jann Mardenborough, de ses premiers pas dans la franchise de Polyphony Digital avant de toucher à la compétition virtuelle pour finir pilote professionnel. Vaste programme.Le réalisateur Neill Blomkamp () sera accompagné des scénaristes) et Jason Wall () pour diriger les acteurs Archie Madekwe (pour le rôle principal), Djimon Hounsou, Orlando Bloom ou encore David Harbour.Les chantiers en cours :(15 janvier 2023, USA) en série pour le compte de HBO(11 août 023) en filmen film par le réalisateur de Cobrai Kaien série pour le compte de NBCUniversalen série pour le compte de Netflixen série pour le compte d'Amazon Prime, en film, en film