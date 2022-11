Prince of Persia Remake : pas d'annulation selon Ubisoft, mais toujours pas de date Prince of Persia Remake : pas d'annulation selon Ubisoft, mais toujours pas de date

Toujours aucune nouvelle du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, et face à quelques inquiétudes et une annulation des précommandes, Ubisoft a tenu à indiquer que cela était due à l'absence de date de sortie actuellement (c'était « 2022 » aux dernières nouvelles) et que le développement poursuit son cours, on rappelle chez Ubisoft Montréal qui a remplacé les studios de Pune et Mumbai.



Bref, on retourne patienter et vu l'attente pour ce qui était conçu comme un simple petit apéro entre deux AAA, on comprend pourquoi l'éditeur déclare dans la foulée n'avoir aucun plan pour d'autres remakes de la franchise 3D (un jeu en 2,5D serait néanmoins prévu chez Ubisoft Montpellier).