[Rumeur] Diablo IV arriverait en avril 2023

On parle beaucoup du premier trimestre 2023, forcément vu la gueule du planning, mais les informations vont s'ouvrir peu à peu au-delà de cette période et, justement, voilà que les sources renseignées de Windows Central viennent nous livrer les plans de Blizzard concernant le très attenduDonc dans les grandes lignes, la sauce serait balancée durant les Game Awards (le 8 décembre) avec trailer et annonce d'un lancement pour avril 2023, avec ouverture dans la foulée des précommandes dont le bonus serait un accès à l'ultime bêta (apparemment en février).Ce nouvel épisode débarquera sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, et peut-être dès que possible dans le Game Pass si Microsoft arrive à ses fins concernant son gros rachat.