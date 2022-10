Sword and Fairy TF aussi sur supports Xbox

Revenu sur supports PlayStation en août dernier avec de sympathiques critiques,continuera son implémentation sur consoles avec l'arrivée de versions Xbox Series et Xbox One le 3 novembre pour 39,99€, et même 35,99€ si vous passez par la précommande.Notez d'ailleurs que si le titre était déjà disponible sur Steam, il débarquera le même jour sur le Windows Store, avec le même prix et la même offre.Enfin, rappelons qu'une version boîte, au moins sur machines PlayStation, est prévue pour le début d'année prochaine.