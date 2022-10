[Rumeur] Bungie compte relancer Marathon

Qui se souvient de? Qui connaît déjà… Les gens d'un certain âge qui tournait déjà sur Mac dans les années 90 savent eux de quoi on parle, donc d'un FPS dont le nom a été oublié contrairement à celui de son studio : Bungie.Un Doom-like de la vieille époque qui pourrait bien prochainement ressusciter selon les nombreuses sources du très renseigné Tom Henderson, la boîte derrièrepuisayant déjà lancé le projet (encore en pré-alpha) dans le but d'en faire un « FPS extraction », nom que l'on donne à ces titres consistant à rassembler une poignée de joueurs en coopération (ici 3) pour sélectionner une map, plonger en son cœur pour accomplir divers défis et surtout réussir à fuir pour valider son équipement afin d'être toujours plus puissant pour les prochaines sessions. Pensezpar exemple.Plus qu'à en attendre la confirmation, en regardant bien si Sony tiendra sa promesse de maintenir les sorties multi-supports pour ce studio.