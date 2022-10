Terminé les portages et les préquelles : Ys X est la priorité de Falcom

Interviewé par le site RPG Spain (pour des propos traduits par Noisy Pixel), le PDG de Falcom Toshihiro Kondo est venu balancer sur la table quelques petites informations concernant la franchiseavec des indices sur le dixième épisode, mais également des attentes tempérées sur de nouveaux portages & co.Voici donc :- Même si Adol est plus expressif danspour des raisons scénaristiques, ce n'est pas pour cela qu'il sera plus bavard à l'avenir. Il restera en grande partie muet, comme d'habitude.- L'OST n'a pas encore été composée.- Adol n'aura pas son emblématique armure d'argent vu que ce style n'est plus, on cite, « courant et populaire de nos jours ».- Narration toujours souhaitée en retrait pour privilégier le « rythme rapide ».- Pas de remake deen vue. Kondo le souhaite, mais n'a pas les effectifs suffisants pour l'instant.- Falcom souhaite réduire le temps de localisation pour l'occident (18 mois pour!).- Aucun projet pour pouvoir explorer à nouveau le pays d'Ys à l'avenir : Kondo veut du neuf.- Pas de plans pour de nouveaux portages PS5, Switch, Xbox Series : encore une fois, ça veut du neuf.- Pas non plus de préquelles supplémentaires façon: il paraît que Falcom veut du pleinement neuf.Pour rappel,devrait marquer un tournant majeur dans la franchise au niveau du système de combat, avec des bruits de couloir parlant d'aspects vaguement Souls par davantage d'affrontements en 1V1.