ARK : 33 millions de ventes, et plein d'argent en caisse grâce au Game Pass & PS Plus ARK : 33 millions de ventes, et plein d'argent en caisse grâce au Game Pass & PS Plus

Après les informations concernant le Game Pass, le groupe Snail a décidé de tout dévoiler de la situation autour de Ark : Survival Evolved, jeu de survie à grand succès qui a généré beaucoup d'argent et pas seulement par ses ventes comme on a pu le comprendre.



- Sony a payé 3,5 millions de dollars pour intégrer le jeu au PS Plus (mars 2022).

- Le jeu est disponible indéfiniment sur le Game Pass et Snail a reçu 2,5 millions de la part de Microsoft juste pour le premier semestre 2022.

- Pour rappel, Microsoft a négocié un accord de 3 ans pour ARK 2 dans le Game Pass, dès qu'il sera disponible (courant 2023). Le prix du deal n'est pas encore connu.



- ARK premier du nom s'est réellement « vendu » à 33,6 millions d'exemplaires.

- Au 30 juin 2022, en comptant le Game Pass, le PS Plus et même les périodes d'essai sur PC, 76,5 millions de joueurs avaient donc touché au jeu.



La société, encore dans le rouge en 2019, est passé dans le vert en 2020 avec 29,8 millions de dollars de bénéfice (merci le Covid et le confinement) et s'est maintenue en 2021 avec près de 8 millions de dollars supplémentaires dans les caisses.