Sony compte produire 2 millions de PlayStation VR 2 pour la période de lancement

Il ne reste plus beaucoup de temps avant que Sony passe la seconde autour de la communication du PlayStation VR 2 dont il ne nous manque toujours l'essentiel (la date, le prix, les jeux de lancement) et selon Bloomberg, le constructeur voit les choses en grand avec l'intention de produire 2 millions de casque d'ici le 31 mars 2023.



La production aurait débuté le mois dernier (même si l'on n'est pas à l'abri d'un couac vu le contexte actuel) et un tel volume est lié au fait que Sony est particulièrement confiant quand à l'implémentation de la technologie, bien plus importante qu'il y a 6 ans, preuve avec l'indéniable succès du Meta Quest 2 vendu à plus de 15 millions d'unités depuis sa sortie.