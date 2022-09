Project Dagger : Take-Two Interactive jette l'éponge et abandonne People Can Fly Project Dagger : Take-Two Interactive jette l'éponge et abandonne People Can Fly

C'est par un communiqué de People Can Fly manquant clairement de précisions que l'on apprend que la boîte a été contactée par Take-Two Interactive pour une rupture de contrat d'édition envers le mystérieux Project Dagger, une nouvelle licence action-RPG en monde ouvert, en développement depuis 2 ans chez la branche new-yorkaise.



On parle d'une « entente mutuelle » mais derrière les bons mots, impossible de savoir pourquoi T2 a lâché l'affaire. Le besoin de se concentrer vers d'autres projets ? Le fait que les résultats livrés sur Project Dagger ne donnent pas pleine confiance ?



Dans tous les cas, People Can Fly gardera la licence entre les mains mais sera tenu de rembourser l'argent avancé par Take-Two une fois le jeu sorti (logiquement fin 2024), que ce soit en auto-édition ou avec un autre partenaire.



Rappelons que le Project Dagger n'est qu'un des nombreux projets en cours des différentes branches de People Can Fly (pour un total de 550 employés) : il y a également le Project Gemini en partenariat avec Square Enix, deux autres jeux non annoncés qui seront livrés en auto-édition, et deux projets VR dont l'un tiré d'une de leurs franchises.