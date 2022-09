Atlus prévient : aucun nouveau jeu ne sera dévoilé durant le concert Persona 25th Anniversary

Le mois prochain, très exactement du 8 au 9 octobre, aura lieu le « Persona Super Live Concert », un event qui a très vite généré une certaine attente de la part des fans pour deux raisons : c'est le concert pour les 25 ans de la franchise et Atlus nous a justement promis une ultime annonce pour cet automne.Et alors qu'on se mange portages, remasters et spin-off depuis déjà 6 ans, tous les voyants semblaient au vert pour enfin lever le voile sur un, et il n'en sera rien : l'éditeur annonce aujourd'hui qu'aucun jeu ne sera dévoilé durant ce show. Voilà.A voir du coup quand aura lieu l'annonce en question, si tant qu'il s'agisse bien de l'élu, et pas d'un truc annexe (genre un goodies anniversaire…).