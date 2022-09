Pour son prochain jeu, Supermassive veut s'éloigner du casting à base d'adolescents Pour son prochain jeu, Supermassive veut s'éloigner du casting à base d'adolescents

Récemment racheté par Nordisk Games, Supermassive commence à entrevoir l'avenir lointain, donc au-delà de The Dark Pictures : The Devil in Mine en novembre (et éventuellement une seconde saison pour cette franchise), en annonçant plancher sur son nouveau projet autonome dont quatre points sont actuellement à retenir :



- Ce sera toujours de l'horreur narratif

- Mais c'est enfin terminé le casting fait à base d'ados

- Ce sera un gros projet, de taille équivalente à The Quarry

- On l'attend pour 2026 « au plus tard » (probablement avant)



A voir également si Supermassive poursuivra l'évolution faite dans ses chantiers en matière de « gameplay ». The Devil in Mine réintroduira par exemple des énigmes et un système d'inventaire.