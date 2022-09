Yakuza 8 dévoilé dès le 8 septembre ? Yakuza 8 dévoilé dès le 8 septembre ?

Dans son communiqué concernant le TGS, SEGA ne faisant aucunement mention d'un quelconque produit concernant la team Yakuza, pas même en vidéo, ce qui était quand même un poil surprenant vu certaines déclarations lancées plus tôt cette année.



Mais tout semble s'expliquer : un épisode spécial de la « Ryu Ga Gotoku Studio TV » va être diffusé le 8 septembre à 13h00, avec au cœur « un premier aperçu d'une bande-annonce » sur un titre mystérieux, que l'on soupçonne donc être Yakuza 8.



Il s'agira du premier épisode sans la participation de Toshiro Nagoshi (parti faire copain-copain avec NetEase) et sauf retournement de situation, nous devions garder le coté RPG de Like a Dragon.