System Shock 3 toujours dans les abysses

Le bordel autour de la franchise System Shock n'est toujours pas terminé. L'illustre franchise, ancêtre de Bioshock comme l'appelle certains, étaient pourtant revenu sur le devant de la scène il y a un paquet d'années avec des annonces d'un remake du premier épisode, et surtout le chantier d'un System Shock 3 bien inédit.



Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, ça arrive, avec déjà le remake en question qui poursuit sa route tant bien que mal depuis 6 ans, n'ayant toujours pas de date mais qui était bien jouable à la GamesCom. On notera que le chantier est supervisé (de très loin) par Warren Spector, et que tout cela est produit par Nightdive Studios.



Le problème vient de System Shock 3, dont le développement était au départ refilé à Otherside (où réside Spector, justement), mais ces derniers ont préféré jeter l'éponge pour refiler le projet à Tencent. C'était il y a plus de deux ans, et interrogé sur ce sujet par VGC, Nightdive Studios pourtant gestionnaire de la franchise a déclaré n'avoir aucune nouvelle depuis, au point que l'on peut se demander s'il est toujours d'actualité. Même annulé, on imagine que Tencent s'en remettra vu leurs milliards de CA à chaque trimestre.



Il vaudrait pourtant mieux pour les fans que les choses avancent car Nightdive le reconnaît : déjà empêtré dans le remake et souhaitant au mieux s'attarder ensuite à la même chose pour le 2, ils n'auront jamais le temps de faire eux-mêmes un System Shock 3, ni les éventuels suivants.