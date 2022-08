[LEAK] Tales from the Borderlands 2 a son titre définitif et une date de sortie [LEAK] Tales from the Borderlands 2 a son titre définitif et une date de sortie

Bon tout porte à croire que le nouveau Tales from the Borderlands va être dévoilé dans les jours à venir, et peut-être même pour la GamesCom : Amazon a tout leaké.



Le jeu se nommera donc New Tales from the Borderlands (tout simplement), sortira sur tous les supports le 21 octobre 2022, et on a même le scénario :



« Faîtes face contre des seigneurs d'entreprise impitoyables dans cette nouvelle aventure narrative ! Dans la métropole perpétuellement déchirée par la guerre, vous contrôlerez Anu, Octavio et Fran dans le pire jour de leur vie. Aidez ces trois adorables perdants alors qu'ils s'efforcent de changer le monde (et peut-être le sauver !). »



Bonus : la jaquette d'une édition Deluxe.