THQ Nordic prépare un jeu South Park

A la toute fin de son récent Digital Showcase dont nous évoquerons d'autres points du contenu ce week-end, THQ Nordic a signalé qu'il restait 26 jeux encore non annoncés en préparation dans ses différents studios, dont un vient de débuter son teasing : un projeten collaboration avec la maison-mère de la franchise.Et c'est tout, hormis qu'il ne s'agirait apparemment pas d'un jeu mobile, et il est donc impossible de déterminer à quoi s'attendre, même si le peuple aimerait quand même bien un troisième RPG dans la veine duet de, mais si possible sans le coté un peu édulcoré du second. Si on va dans ce sens, ce serait une belle ironie quand on sait que le, récupéré et édité par Ubisoft, était justement de base un jeu THQ.