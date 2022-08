Crystal Dynamics demande à Patreon de retirer les infos leakées sur le prochain Tomb Raider Crystal Dynamics demande à Patreon de retirer les infos leakées sur le prochain Tomb Raider

Voilà une manière de valider une rumeur qui n'aurait eu confirmation que d'ici quelques années (ou même moins, qu'importe) : Crystal Dynamics a usé de la loi US DMCA (dans les grandes lignes « anti-piratage ») et impose à la plate-forme Patreon de retirer le dernier podcast en date de Colin Moriarty (« Last Stand Media »)… donc le mec qui a simplement leaké le scénario du prochain Tomb Raider.



Le podcast a donc de fait été édité sur Patreon, mais existe toujours en intégralité sur d'autres plates-formes comme Youtube (Moriarty fait de son coté valoir ses droits en stipulant ne pas « s'être introduit chez Crystal Dynamics » pour voler le script).



Pour rappel :



- Nom de code « Project Jawbreaker »

- Ambiance réaliste mélangée avec des éléments fantastiques

- Nouveau design, avec une Lara proche de la trentaine et bien plus expérimentée

- Personnage tourmenté dans la solitude

- Les différentes aventures de Lara ont atteint les médias et inspirées une nouvelle génération de « Tomb Raiders »

- Une nouvelle menace cataclysmique, qui obligera Lara à travailler avec une équipe de la dite nouvelle génération