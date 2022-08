Activision Blizzard : chiffre d'affaire et bénéfices en chute pour ce printemps 2022 Activision Blizzard : chiffre d'affaire et bénéfices en chute pour ce printemps 2022

Comme les autres du marché, Activision Blizzard fait le bilan fiscal du printemps (profitez-en car ce sera terminé une fois le rachat par Microsoft validé) et l'éditeur paye comme beaucoup la situation actuelle : faiblesse du calendrier, parc de joueurs qui n'arrive pas à augmenter rapidement dû au faible stock de New Gen, et les effets post-pandémie (le Covid fut pour rappel très bénéfique au marché du JV).



En ressort par rapport au printemps 2021 un CA en baisse de 46 % et des bénéfices en chute de 65 %, le genre de claque dans la bouche qui permet de ne pas oublier que la société a investi dans deux compagnies annexes (dont l'une pour renforcer la team WOW), et surtout que Call of Duty : Vanguard a fait des performances décevantes, poussant Activision a vouloir laisser de coté pour un bon moment à WW2. En résulte d'ailleurs une « audience Call of » aujourd'hui à 94 millions de joueurs, contre 127 millions il y a un an.



Plusieurs points sauvent néanmoins l'affaire :



- L'actuel bon succès de Diablo Immortal

- Le fait que l'audience Blizzard remonte (grâce au précité)

- King et son Candy Crush qui génèrent encore plus de pognons

- Le calendrier jusqu'à avril 2023



Pour ce dernier point, sont attendu Overwatch 2, Modern Warfare II, Call of Duty : Warzone 2.0, la nouvelle extension de World of Warcraft, sans oublier pour les fans l'édition « Classic » de Wrath of the Lich King.